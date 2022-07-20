الامارات | 30 برنامجاً تأهيلياً لتدريب الباحثين عن عمل بالشارقة خلال أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 برنامجاً تأهيلياً لتدريب الباحثين عن عمل بالشارقة خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن سلسلة برامجها التأهيلية لشهر أغسطس المقبل والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات العلمية المختلفة المدرجين ضمن نظام الدائرة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية .

وتنظم الدائرة 30 برنامجاً تأهيليا إلكترونياً تعقد بنظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج Microsoft Teams.

وتتنوع البرامج المطروحة لتشمل: إخصائي إدارة العقود (تخطيط العقود وتقييمها وإعدادها وإدارتها)، كيفية التسويق لمشروعي، ومهارات إدارة النزاعات واستراتيجيات التعامل معها، والإبداع الابتكاري في التنظيم والتخطيط.

كما تطرح الاستعداد لوظائف المستقبل، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية الذي يعقد على 3 مجموعات، والبرنامج التأهيلي مرشد سياحي، والمهارات القيادية والإدارية، ومهارات الاتصال والتواصل المؤثر والفعال باستخدام الذكاء العاطفي‏، والأنماط الشخصية وأثرها في العلاقات الإنسانية.

وتتضمن البرامج مهارات العمل والإتيكيت المهني، وفن العرض والإلقاء والتحدث أمام الجمهور، والمنهجيات الحديثة لإدارة خدمة العملاء، وكتابة السيرة الذاتية باحترافية الذي يعقد على مجموعتين، وأحدث ممارسات الاتصال والإعلام الحكومي، والسلوك الوظيفي المتميز، وفن التعامل مع الآخرين.

كما تنفذ الدائرة برامج الإتقان والنجاح، وفهم الشخصيات والاندماج الاجتماعي، وبطاقة الأداء المتوازن، ومن الشغف إلى الهدف، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي، ومهارات الإنصات، ومهارات الاتصال والتواصل، واستراتيجية مؤشرات السعادة، وكن ريادياً، واتخاذ القرارات وحل المشكلات، ومهارات إدارة وتنظيم الوقت.

وتعد البرامج التأهيلية للباحثين عن عمل أحد جهود الدائرة المستدامة لتطبيق نهج إمارة الشارقة في تنمية واستثمار العنصر البشري. وتوجيه كافة الموارد والطاقات المتاحة لتلبية متطلبات التنمية، وتعزيز قدرات وإمكانات وخبرات جيل الشباب، لضخ الكوادر الوطنية المتمكنة عالية الحرفية لسوق العمل.

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