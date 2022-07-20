الامارات | برنامج متكامل لتعزيز التوطين في القطاع الصحي قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج متكامل لتعزيز التوطين في القطاع الصحي قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، بأنه سيتم الإعلان قريباً عن برنامج متكامل لتعزيز التوطين في القطاع الصحي، يشمل مختلف التخصصات الطبية والفنية.

وأوضح المزروعي، في تصريحات صحافية على هامش تكريم الشركات التي حققت ثلاثة أضعاف مستهدفات التوطين، أول من أمس، أن عدد المواطنين المنضمين للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج «نافس» تجاوز 5600 مواطن، خلال أقل من عام على إطلاق البرنامج.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى توفير سبل الدعم للكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات وتعزيز وجودها الفعال في شتى مسارات التنمية التي تشهدها الدولة.

وأكد أن الحوافز والخصومات التي تصل إلى 80% من الرسوم على معاملات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأيضاً المزايا التي يقدمها برنامج «نافس»، سيساعدان على الوصول إلى المستهدف بالنسبة لنسب التوطين المحددة.

وذكر أن برنامج «نافس» يندرج تحته 11 برنامجاً فرعياً تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحث عن العمل، من بينها برنامج «خبرة» لتوفير تدريب مهني بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية لمدة تصل إلى 12 شهراً، مع تقديم مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين، ويهدف لدعم الكفاءات الوطنية بالخبرة التي تؤهلهم للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص.

من جهته، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، سيف السويدي، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم توفير 2000 فرصة تدريب بالقطاع الصحي للطلبة الذين سيدرسون بالمجال الصحي في شهر سبتمبر المقبل، بالتعاون والتنسيق مع ثلاث جامعات وطنية، هي كلية فاطمة للعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، وجامعة الفجيرة للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أنه جارٍ استقبال طلبات الالتحاق بالتدريب للطلبة، وسيكون بعض هؤلاء الطلبة ملتحقين بالتعليم الجامعي وبعضهم سيدرس الدبلوم، حسب تخصصهم العلمي ومجال دراستهم، وسيتم منح مكافآت مالية للطلبة الذين سيلتحقون بهذه البرامج التدريبية الطبية.

وتابع: «هناك نمو ملحوظ في القطاع الصحي، وطلب متزايد على الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، لذلك ارتأينا أن نأخذ هذه المبادرة لتدريب مجموعة كبيرة من الطلبة المتقدمين للدراسة العام الدراسي المقبل، ولذلك سيكون القطاع الصحي أحد أهم القطاعات التي نستهدفها خلال الفترة المقبلة».

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