الامارات | آسيويان يزرعان «ماريغوانا» في مزرعة دون علم صاحبها

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيويان يزرعان «ماريغوانا» في مزرعة دون علم صاحبها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل شخصان (آسيويان) ثقة كفيلهما، واستخدما جزءاً من مزرعته دون علمه في زراعة 14 نبتة من الماريغوانا المخدرة (القنب الهندي)، ونجحت شرطة أبوظبي في كشف أمرهما وضبطهما متلبسين بالجريمة، وتحريز المضبوطات.

وتفصيلاً، وردت معلومات إلى مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، من مصادر أمنية تفيد بقيام شخصين بزراعة نبات الماريغوانا المخدرة (القنب الهندي) في المزرعة التي يعملان فيها، بهدف الترويج. وبعد تقنين الإجراءات تم دهم المزرعة وضبط المتهمين وتحريز 14 نبتة من نباتات القنب الهندي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة باقتلاع النباتات المخدرة والتحفظ عليها، وتبين من خلال التحقيقات أن صاحب المزرعة، لم يكن يتردد عليها كثيراً، الأمر الذي استغله المتهمان، وقاما بزراعة تلك النباتات المخدرة في جزء بعيد عن الأنظار داخل المزرعة. وأهاب مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، العميد طاهر غريب الظاهري، بأصحاب المزارع ضرورة متابعة مكفوليهم من العمال، وتقديم النصائح والإرشادات لهم، وحثهم على عدم ارتكاب أي مخالفات قانونية، مثل حيازة الأشياء الممنوعة أو زراعة المواد المخدرة مثل القنب الهندي. وناشد أصحاب المزارع بضرورة التعرف والاطلاع على صور النباتات المخدرة، وعدم التردد في الإبلاغ في حال اكتشاف وجودها في مزارعهم. ودعا الظاهري الجمهور إلى التواصل على خدمة أمان على الرقم 8002626 لتقديم البلاغات أو المعلومات في أي وقت.

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