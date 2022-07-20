الامارات | فتح التسجيل بالحضانات الحكومية في الشارقة نهاية يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل بالحضانات الحكومية في الشارقة نهاية يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس الشارقة للتعليم، عن فتح باب التسجيل في الحضانات الحكومية نهاية شهر يوليو الجاري، للراغبين في إشراك أبنائهم، موضحاً أن خطة تسجيل الحضانات تبدأ في وقت مبكر حيث تمر بمرحلتين؛ الأولى تسجيل العضوية لجميع جهات العمل، ثم فتح باب التسجيل لموظفي حكومة الشارقة، فيما تشهد المرحلة الثانية فتح جميع الشواغر المتبقية لموظفي جميع جهات العمل.

وأوضح المجلس لـ«الإمارات اليوم»، أن فتح باب العضوية يبدأ خلال شهر يوليو الجاري، داعياً جميع الراغبين في تسجيل أبنائهم بمتابعة حسابات مجلس الشارقة للتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي للتسجيل.

وأشار المجلس إلى أن الحضانات مستمرة في تقديم الخدمة طوال العام، موضحاً أن إجازات الموظفات في الحضانات الحكومية تبدأ خلال فترة الصيف، ويتوافر البديل عن كل موظفة حسب عدد الأطفال خلال تلك الفترة.

وذكر المجلس أن الحضانات الحكومية تتبع معايير الوقاية والسلامة كافة لحماية الأطفال من فيروس كورونا، والتي تشمل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل جهات الاختصاص كافة، مشيراً إلى أن جميع التحديثات التي ترد في هذا الشأن يتم تعميمها على جميع الحضانات، مع التأكد من تطبيقهم لكل المعايير من خلال فرق الرقابة التي تقوم بمراقبة وضع الحضانات وتسجل نسبة امتثال كل حضانة لمعايير السلامة.

وحدد مجلس الشارقة للتعليم شروط الالتحاق بالحضانات الحكومية، والمتمثلة في أن تكون الأم عاملة، وأن يكون أحد الوالدين من مواطني الدولة، والتقدم للتسجيل في المواعيد المحدد لذلك من مجلس الشارقة للتعليم، مع الالتزام بدفع الرسوم في المواعيد المحددة، كما تستقبل الحضانة الأطفال من سن ثلاثة أشهر حتى سن القبول في الروضة.

وتابع المجلس: «يجوز للمجلس استثناء أطفال الأمهات غير العاملات وفق اشتراطات محددة مثل توافر شواغر في الحضانة، والحالة الصحية للطفل ويثبت ذلك بموجب تقرير طبي، والأمهات الدارسات في الفترة الصباحية، واللاتي تزيد فترة دراستهن عن أربع ساعات في اليوم».

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