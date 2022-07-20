الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معلومات

أرسل أحد البنوك الإسلامية تحذيراً لمتعامليه عبر البريد الإلكتروني، من التعامل مع الرسائل المجهولة المصدر، أو تلك التي تطالبهم بتحديث بياناتهم، أو تبلغهم بإيقاف حساباتهم، باعتبارها رسائل احتيالية. وأكد البنك للمتعاملين أنه لن يطالبهم بالكشف عن معلوماتهم بهذه الطريقة.

مساعد

جدّد قراء دعوتهم المؤسسات والشركات والبنوك إلى التوقف عن استخدام فكرة المساعد الافتراضي والردود الآلية، لفشلها في تحقيق مطالب المتصلين، مشيرين إلى الحاجة إلى أشخاص يتكلمون معهم، ويفهمون مطالبهم على نحو سريع، بدل الانتظار إلى حين الانتهاء من الديباجة التي تستغرق وقتاً طويلاً دون فائدة، قبل أن يُسأل المتصل: تفضل، كيف يمكن أن أخدمك؟!

تواصل

اشتكى سائقون قيام شركات بوضع أرقام هواتف سائقي سياراتها للتواصل في حال وجود ملاحظة تتعلق بقيادة السائق نفسه، مطالبين بإلزامها بوضع رقم مسؤول بالشركة قادر على المساءلة.

مظلات

اقترح ملاك سيارات إنشاء مظلات في مواقف السيارات المدفوعة على مستوى الدولة، وذلك لتخفيف آثار ارتفاع درجة الحرارة عليها خصوصاً خلال فصل الصيف.

لحوم

طالب مستهلكون بإلزام بائعي اللحوم بوضح ملصقات تعريفية بنوع اللحم ومنشئه وسعره، للحيلولة دون استغلالهم، لعدم امتلاكهم الخبرة الكافية للتميز بين أنواع اللحوم.

صيانة

طالب مالكو مركبات خاصة وكالات السيارات، بتخفيض أسعار الصيانة للمركبات التي تتجاوز فترة الضمان، وبما يمكّنهم من الاستمرار في إجراء الصيانة الدورية لسياراتهم في الوكالة بأسعار معقولة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

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