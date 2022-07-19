الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى آل خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

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