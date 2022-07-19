الامارات | طقس الغد حار وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد حار وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح لمركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً أحياناً صباحاً و متوسطا إلى خفيف ، و يحدث المد الأول عند الساعة 18:48 و المد الثاني عند الساعة 06:17 و الجزر الأول عند الساعة 11:45 و الجزر الثاني عند الساعة 00:34 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35 و المد الثاني عند الساعة 04:10 و الجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:51.

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