اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | شرطة أبوظبي تقبض على شخصين زرعا "14 نبته" ماريجوانا في مزرعة

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تقبض على شخصين زرعا "14 نبته" ماريجوانا في مزرعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي شخصين من الجنسية الآسيوية لاستغلال جزء من مزرعة كفيلهم في زراعة 14 نبتة من الماريجوانا المخدرة "القنب الهندي" في إحدى المزارع .

وكانت قد وردت معلومات من المصادر الأمنية تفيد بقيام المتهمين بزراعة نبات القنب الهندي في أحد المزارع التي يعملان بها بهدف الترويج .

وتم مداهمة المزرعة وضبط المتهمين مع 14 نبتة من نباتات القنب الهندي وفق الاجراءات القانونية و امرت النيابة العامة باقتلاع النباتات المخدرة والتحفظ عليها وتبين من خلال التحقيقات أن صاحب المزرعة لم يكن يتردد عليها كثيرا الامر الذي استغله المتهمان وقاما بزراعة تلك النباتات المخدرة في جزء بعيد عن الانظار من المزرعة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا