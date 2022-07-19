الامارات | منح بطاقة «إسعاد» لحاملي الإقامة الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن منح بطاقة «إسعاد» لحاملي الإقامة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرّر منح بطاقة الخصومات «إسعاد»، الصادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي، مجاناً، للحاصلين على الإقامة الذهبية، الممتدة من خمس إلى 10 سنوات، والذين يزيد عددهم حالياً على 65 ألف شخص.

ويأتي القرار في إطار سعي حكومة دبي إلى تهيئة الظروف التي تمكن هذه الفئة المميزة من الاستثمار والعمل والدراسة والعيش، بما تقدمه بطاقة «إسعاد» من مزايا عديدة.. تشمل مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والضيافة والترفيه والعقارات والمطاعم وغيرها، حيث تقدم أكثر من 7327 شركة ومؤسسة تجارية داخل دولة الإمارات، و92 دولة حول العالم عروضاً وتخفيضات مميزة وحصرية لحاملي البطاقة.

ويشمل القرار منح بطاقة «إسعاد» لحاملي الإقامة الذهبية من فئات: المستثمر العام والعقاري، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية في مجالات العلوم والمعرفة، بمن فيهم العلماء والمبدعون من أهل الثقافة والفن، والمخترعون والمديرون التنفيذيون والمتخصصون في المجالات التعليمية ذات الأولوية والرياضيون وحملة شهادة الدكتوراه والمتخصصون في مجالات الهندسة والعلوم، والطلبة النابغون، ورواد العمل الإنساني. وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، أن المبادرة تسهم في استقطاب أفضل الخبرات والمهارات المتميزة من مختلف دول العالم، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة دبي الأكثر جذباً لرواد الأعمال عالمياً، وقال: «تأتي هذه الخطوة نتيجةً للأداء المميز لفريق إسعاد، ونجاحه في تنويع نشاطه، ليشمل مختلف الجوانب الاجتماعية والإنسانية، بما يتكامل مع الجهود الحكومية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة». من جهته، قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، إن هذا القرار «يسهم في تعزيز جاذبية الإمارات كمقصد رئيس للكفاءات ورواد الأعمال والمبدعين من كل أنحاء العالم، للعيش فيها، والتمتع بالعديد من المزايا التي تمنحها الدولة لهم»، مشيراً إلى أن الإقامة الذهبية ميزة جديدة تتيح لمستحقيها فرصة العمل والعيش في أجواء مشجعة، وتكفل لهم ولأسرهم الاستقرار طويل الأمد في الدولة. إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، «في إطار المساعي الرامية إلى تأكيد مكانة دبي كالوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك استقطاب الكفاءات والمميزين في شتى المجالات، تتكاتف الجهود كل من أجل توفير البيئة المناسبة لهم حتى يعيشوا في دبي بكل راحة ويسر، في ظل ما تتمتع به المدينة من مقومات فريدة، وبنية تحتية متطورة، وخدمات راقية، وأسلوب حياة عصري تجعلها الوجهة المثالية لكل من يبحث عن التميز والأفضل، وحكومة دبي حريصة على تقديم مزايا إضافية لهذه الفئة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لديهم، التي تشمل مختلف مناحي الحياة». من جانبها، قالت مديرة مركز بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي، منى محمد العامري، إن البطاقة الممنوحة ستكون بنسختها الإلكترونية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية تحمل التفاصيل الكاملة حول ذلك، إلى الحاصلين على الإقامة الذهبية من الفئات المحددة. وأكدت العامري أن «إسعاد» ستتيح كمّاً كبيراً جداً من العروض والخصومات الحصرية والمميزة داخل دولة الإمارات وخارجها.

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