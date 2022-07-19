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الامارات | حمدان بن محمد يوجّه بمنح بطاقة «إسعاد» لفئات من المواطنين في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمنح بطاقة الخصومات «إسعاد» للمواطنين من إمارة دبي، من المستفيدين من المنافع الاجتماعية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين في الإمارة.

وتعمل بطاقة إسعاد على توفير العديد من العروض والخصومات على عددٍ كبير من السلع والخدمات في قطاع المجمعات التجارية والتجزئة، وقطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية، والمؤسسات والشركات التجارية، وقطاع السيارات، وقطاع السياحة والسفر، والتعلم، والقطاع العام، وفي السكن، وقطاعات الصحة.

■ أصحاب الهمم وكبار المواطنين من الفئات المشمولة بقرار منح بطاقة «إسعاد».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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