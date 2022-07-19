الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يوليو 2022

دراجات

طالب سكان في منطقة الخالدية بأبوظبي بتنظيم مسألة ركوب الدراجات وآلة «سكوتر» الكهربائية، حيث اعتاد بعض الشباب على قيادتها بسرعة شديدة تعرّضهم للاصطدام بالسيارات، خصوصاً في الشوارع الداخلية.

ملعب

نوّه سكان في منطقة الكورنيش بأبوظبي ببناء ملعب كبير لكرة القدم والسلة في ساحة كانت سابقاً مكاناً لتجمع طلبة المدارس أمام مقهى، إذ تم وقف التجمعات العشوائية التي كانت تتسبب في إزعاج السكان.

رسوم

تقوم إحدى المدارس، بزيادة رسومها الدراسية كل عام بنسبة لا تقل عن 20% للطلاب القدامى، بهدف مساواتهم مع الطلاب الجدد الذين فرضت عليهم رسوماً مضاعفة نتيجة قيامها بإنشاء مبنى جديد منذ عامين.

تمر

يقوم عمال بعض الحدائق بجمع تمر النخيل، وإلقائه على الأرض ليجف ويُرمى في القمامة، فيما يتساءل سكان عن سبب عدم الاستفادة منه.

بنود

قال قارئ إنه واجه صعوبات كبيرة في تفسير بعض البنود الخاصة بالضمان الخاص بالمركبة التي اشتراها حديثاً، مطالباً الشركات بتسهيل وتوضيح هذه البنود والأحكام القانونية، حتى يتمكن القارئ من فهمها بالطريقة الصحيحة.

مواقف

يشكو سكان في الشارقة طريقة ركن المركبات في الساحات الرملية في الأحياء السكنية، إذ يعمد البعض إلى إيقاف مركبته بطريقة تغلق الساحة على الراغبين في الدخول أو الخروج، مطالبين بمعاقبة من يتعمّد هذا السلوك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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