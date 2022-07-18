الامارات | بتوجيهات حمدان بن محمد.. منح بطاقة "إسعاد" لفئات من مواطني إمارة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات حمدان بن محمد.. منح بطاقة "إسعاد" لفئات من مواطني إمارة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمنح بطاقة الخصومات "إسعاد" لفئات من مواطني إمارة دبي.

وتشمل الفئات المواطنين من المستفيدين من المنافع الاجتماعية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين في الإمارة.

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