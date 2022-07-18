الامارات | منصات ألعاب «وهمية» تستنزف البطاقات الائتمانية

شكرا لقرائتكم خبر عن منصات ألعاب «وهمية» تستنزف البطاقات الائتمانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من منصات ألعاب إلكترونية وهمية تستنزف جيوب الأهالي، داعية الأهالي إلى اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون وقد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب ما يشكل ضغطا على الآباء إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.

وحذرت من الاشتراك أو شراء الألعاب الالكترونية عبر الإنترنت وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة ما يؤدي الى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.

ودعت شرطة أبوظبي الأهالي إلى مضاعفة الرقابة على الأطفال خلال الإجازة، وعدم الانشغال عنهم وحمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مثل حالات التنمر والتهديد والتحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

وأكدت على ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات «الأمنية والمجتمعية والمرورية» وتعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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