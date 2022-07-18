الامارات | محمد بن زايد: ماضون في تعزيز علاقاتنا مع فرنسا نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهاراً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: ماضون في تعزيز علاقاتنا مع فرنسا نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهاراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة عن سعادته بزيارة باريس ولقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً المضي في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهارا.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": فرنسا صديق وحليف إستراتيجي لدولة الإمارات، تميزت علاقاتنا التاريخية بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات.

وأضاف صاحب السمو: اليوم أعبر عن سعادتي بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون، ماضون في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهارا.

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