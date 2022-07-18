الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرامات

قال مستأجرو وحدات سكنية، إن شركات عقارية ترفع قيمة غرامات الشيكات المرتجعة في بنود العقود الإيجارية، مشيرين إلى أن بعض الشركات ضاعفت الغرامات، فيما زادت على الضعف لدى شركات أخرى.

مبالغة

اشتكى قراء ارتفاع كلفة الصيانة في بعض وكالات السيارات، مشيرين إلى أنها تبالغ أيضاً في حجم الأعطال الموجودة في المركبة، مطالبين بمراقبتها من الجهات المعنية.

سندويتشات

لاحظ مستهلكون أن بعض محال الـ«كوفي شوب» التي تقدم سندويتشات جاهزة، لا تضع بيانات دقيقة حول المكونات والقيمة الغذائية، وقال أحدهم إنه اشترى سندويتش ديك رومي، وتبين أنه يحتوي أيضاً على جبنة ومقبلات عالية السعرت الحرارية.

مسابح

أفاد مستأجرون في أبراج سكنية، بأن إدارات تلك الأبراج مازالت تغلق المسابح وصالات الرياضة التي أغلقت في بدايات تفشي جائحة كورونا، رغم عدم وجود مبرر لذلك، خصوصاً أنها لم تخفض من قيمة الإيجارات.

صناديق

لاحظ قراء أن العديد من صناديق التبرعات الخاصة بالملابس، المنتشرة في الكثير من الشوارع، أصبحت مهملة منذ فترة طويلة، وصارت أشبه بمكب نفايات، داعين إلى الاعتناء بها من الجهات المعنية، والاعتناء أكثر بالفكرة كونها جميلة وإنسانية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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