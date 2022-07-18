الامارات | مدارس خاصة تستقطب الطلبة الجدد بـ 4 أنواع من الخصومات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تستقطب الطلبة الجدد بـ 4 أنواع من الخصومات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثفت مدارس خاصة في أبوظبي إعلاناتها على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل النصية، لاستقطاب الطلبة الجدد، وذلك عبر طرح أربعة أشكال من الخصومات، شملت خصم الأشقاء، والإعفاء من رسوم التسجيل للطلبة الجدد والمنتقلين من مدارس أخرى، وخصم المتفوقين، إضافة إلى خصم السداد المبكر.

ورصدت «الإمارات اليوم» قيام مدارس خاصة تدرس مناهج أجنبية وعربية، بطرح سلسلة خصومات لاستقطاب طلبة جدد، وراوحت نسب الخصم بين 10% و30% حسب الصفوف الدراسية، وعمر المدرسة، حيث زادت نسب الخصومات في الصفوف التعليمية الأعلى، وفي المدارس التي افتتحت أخيراً، بما في ذلك فروع المدرسة الواحدة.

ورصدت «الإمارات اليوم» طرح مدارس خاصة خصماً يراوح ما بين 10 و20% للطلبة المنتقلين إليها الحاصلين على معدل 95% فما فوق في آخر ثلاثة أعوام دراسية، فيما طرحت مدارس خاصة جديدة نسب خصومات تراوح بين 15% و30% للطلبة الجدد والمسجلين فيها أيضاً، بسبب وجود شواغر في معظم الصفوف الدراسية.

كما وفرت العديد من المدارس خصومات للطلبة المتفوقين المسجلين فيها أو المنتقلين إليها، بشرط المحافظة على معدل درجات لا يقل عن 95% في آخر سنتين أو ثلاث سنوات، إضافة إلى إعفاء الطلبة الجدد المنتقلين إليها من مدارس أخرى من رسوم التسجيل.

وأرجع معلمون وإداريون في مدارس خاصة، (عماد سمير، وهشام توفيق، ونيرة أحمد، وعلا مجدي، ونائلة فوزي)، لجوء العديد من المدارس إلى طرح خصومات خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة عدد المدارس وارتفاع مستوى التعليم في معظمها، ما قلل الفروقات وزاد من المنافسة، لافتين إلى وجود عدد من المعايير باتت تحدد اختيارات ذوي الطلبة لمدارس أبنائهم، في مقدمتها قيمة الرسوم ومستوى التعليم وتجهيزات المبنى المدرسي والأنشطة التي تقدمها المدرسة، ومع تقارب معظم المدارس في المخرجات التعليمية والخدمات والأنشطة اللاصفية، بات التنافس في قيمة الرسوم والتسهيلات التي تقدمها المدرسة أبرز معايير التفضيل عند اختيار المدارس.

وأشاروا إلى أن المنافسة لم تعد بين المدارس الخاصة وبعضها فقط، حيث باتت مبادرة مدارس الشراكات التعليمية منافساً قوياً للمدارس الخاصة، نظراً لكونها تقدم المنهاج الأميركي، وتدار من قبل مؤسسات تعليمية ذات سمعة وكفاءة. وقد استقطبت شريحة من الطلبة المواطنين الذين كانوا يتوجهون للتعليم الخاص، نظراً لكفاءتها وارتفاع مستوى التعليم فيها، إضافة إلى أنها مجانية.

وأفاد ذوو طلبة، (محمود عبدالناصر، ومحمد عبدالحميد، ورجاء فايز، ونورا خليفة، ومنال سعد)، بأن قرار اختيار مدارس أطفالهم يرتبط بعدد من العوامل تشمل المنهاج الدراسي في المقام الأول، وبعدها يتم مقارنة الرسوم الدراسية بين المدارس التي تقدم المنهاج نفسه للاختيار الرسوم الأقل، كما تدخل جنسية المعلمين في عملية الاختيار، حيث يفضل أن تكون جنسية المعلمين من دول ناطقة باللغة الإنجليزية، في حال كانت المدرسة تدرس المنهاج الأميركي أو البريطاني.

وأشاروا إلى أن «إعلانات الخصومات المدرسية ليست حقيقية كلها، فبعض المدارس عند التواصل معها وزيارتها للتسجيل، يكتشف ذوو الطلبة أن نسبة الخصم المعلنة على القسط الأول فقط وليس على إجمالي الرسوم، إضافة إلى أن بعض المدارس التي تقدم خصماً على الرسوم تغالي فيها بشكل كبير، حيث تتخطى رسوم الطفل في KG1 الـ40 ألف درهم في العام، بخلاف الزي المدرسي والكتب والمواصلات».

في المقابل، بينت دائرة التعليم والمعرفة أن الهيكل التنظيمي العام للمدارس الخاصة، التي تقدم المنهاج نفسه، متشابه إلى حد ما، إلا أنه قد يختلف في الأنشطة المشتركة والمرافق والرسوم وطرق التدريس.

ودعت ذوي الطلبة، عند اختيار مدرسة أطفالهم، إلى مراعاة عدد من المعايير تشمل نوع المنهاج التعليمي، وأسلوب المدرسة في التدريس والتعليم، ودرجة تقييم المدرسة بحسب برنامج «ارتقاء» لتقييم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، والرسوم الدراسية، وما إذا كان هناك تكاليف إضافية مثل رسوم الكتب أو الحافلات، والمستوى التعليمي الذي قد تطلبه المدرسة، والمتطلبات التي يجب الإيفاء بها في حال انتقال الطالب من مدرسة أو دولة أخرى إلى هذه المدرسة، والتدابير التي تتخذها المدرسة بشأن تطوير اللغة العربية، والأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية.

معايير اختيار المدرسة

أكدت دائرة التعليم والمعرفة وجود 14 منهاجاً تعليمياً في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن معرفة المناهج التعليمية المختلفة تُعد خطوة مهمة نحو اتخاذ قرار مدروس بشأن اختيار مدارس الأبناء.

وشرحت أن المنهاج التعليمي سيحدد مسار تجربة تعلّم الطالب، وقيمه والمؤهلات المرتبطة به، إضافة إلى الأنشطة الأكاديمية والمناهج الدراسية اليومية التي يُتوقع من الطالب المشاركة فيها.

كما أنه يساعد الطالب في التخطيط والإعداد لمستقبله الأكاديمي والمهني.

وشددت الدائرة في «دليل أولياء الأمور للمناهج التعليمية في أبوظبي»، على ضرورة مراعاة التاريخ الدراسي للطالب عند اتخاذ قرار بانتقاله من منهاج إلى آخر، حيث يجب مراعاة مدى سهولة هذا الانتقال بالنسبة له.

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منهاجاً تعليمياً توفرها المدارس الخاصة في أبوظبي.

«مدارس وفرت خصومات للطلبة المتفوقين بشرط المحافظة على معدل لا يقل عن 95% في آخر 3 سنوات».

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