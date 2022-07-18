الامارات | «دبي للصحافة» يفتح باب الترشُّح لجائزة الإعلام العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للصحافة» يفتح باب الترشُّح لجائزة الإعلام العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لـ«جائزة الإعلام العربي»، والتي ينظمها نادي دبي للصحافة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فتح باب الترشح للجائزة ضمن دورتها الأولى بهيكلها الجديد بعد عملية التطوير التي شملت استحداث جائزتي «الإعلام المرئي» و«الإعلام الرقمي» إلى جانب «جائزة الصحافة العربية»، لتصبح بذلك أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً، تأكيداً لمكانة دبي الرائدة كمركز رئيس للإبداع في المنطقة، وحرص قيادتها على تحفيز الإبداع والمبدعين ضمن مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الإعلامي على الصعيدين المحلي والعربي.

وأوضحت الأمانة العامة مُمثَّلةً في نادي دبي للصحافة، أن عملية التطوير جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الجائزة، من أجل تعميم الفائدة وتوسيع نطاق المنافسة في تلك القطاعات الرئيسة بما يعود بالنفع على المُتلقّي من خلال تحفيز الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي في القطاعات الثلاثة الصحافة والإعلام المرئي والرقمي. وأكدت أن عمليات الفرز والتحكيم ستتم، كما جرت العادة خلال الـ20 عاماً الماضية، ضمن إطار يخضع لحوكمة دقيقة تكفل أعلى درجات النزاهة والموضوعية في اختيار الفائز ضمن الفئات المختلفة التي تشملها الجائزة في هذه الدورة والتي تبلغ 13 فئة موزعة على الجوائز الثلاث، الصحافية والمرئية والرقمية، إضافة إلى فئة شخصية العام الإعلامية التي يتم منح جائزتها بقرار من مجلس إدارة الجائزة.

ودعت مديرة نادي دبي للصحافة الدكتورة ميثاء بوحميد، كل المؤسسات الإعلامية العربية إلى المشاركة وتحفيز كوادرها على الانضمام إلى المنصة الرامية إلى الاحتفاء بالتميز في القطاعات الثلاثة التي تشملها الجائزة، موضحة أنه تم التواصل مع أغلب المؤسسات الإعلامية العربية لتوضيح التطوير الذي تم إدخاله على الجائزة وأهدافه، حيث قوبل هذا التطوير باستحسان وترحيب المجتمع الإعلامي العربي الذي تربطه بنادي دبي للصحافة روابط وثيقة ترسخت على مدار أكثر من 20 عاماً.

ورحبت بوحميد بكل المشاركات مع مراعاة التزام العمل المقدم للمشاركة بالمعايير المُعلن عنها والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، والتي قمنا كذلك بتوزيعها على المؤسسات الإعلامية كافة على امتداد العالم العربي، في حين تشكّل هذه الدورة انطلاقة جديدة للجائزة بفائدة أعم وأشمل بتحفيز مستويات جديدة من الإبداع الإعلامي وضمن الفئات المتعددة المتضمنة في الهيكل المطوّر للجائزة.

ويمكن تقديم الأعمال الراغبة بالمشاركة في الجائزة، وضمن فئاتها المتنوعة، من خلال الرابط التالي: https://dpc.org.ae/AMA، في حين يمكن التواصل مع نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، في حال وجود أي استفسار من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

من جهته، أفاد نائب مدير جائزة الإعلام العربي، جاسم الشمسي، بأن الموعد النهائي لتلقي المشاركات الثاني من أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن التواصل المبكر مع المؤسسات الإعلامية على امتداد العالم العربي خلال الفترة الماضية مهد لتمكين الإعلاميين الراغبين في المشاركة من الاستعداد لتقدم بأعمالهم التي يجدونها مطابقة لمعايير الجائزة وضمن فئاتها المختلفة.

وأكد الشمسي أن الأمانة العامة للجائزة استكملت الاستعدادات كافة للبدء في عمليات الفرز فور تلقي الأعمال وفق آلية التحكيم المُعتمدة، مؤكداً حرص الأمانة العامة على تهيئة الظروف كافة التي تضمن سير الجائزة على النهج ذاته من التميز الذي تبعته على مدار العقدين الماضيين، والذي أكسبها رصيداً كبيراً من الثقة لدى المجتمع الصحافي والإعلامي العربي.

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