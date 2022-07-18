الامارات | شرطة الشارقة تجدد الالتزام بوثيقة مراعاة السنّ

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تجدد الالتزام بوثيقة مراعاة السنّ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، التزامه وثيقة مراعاة السنّ التي يشرف عليها ويتابعها مكتب «الشارقة مراعية للسنّ»، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وجاء ذلك أثناء توقيعه الوثيقة في مكتبه، بحضور رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف إبراهيم المري.

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