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الامارات | شرطة الشارقة تجدد الالتزام بوثيقة مراعاة السنّ

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، التزامه وثيقة مراعاة السنّ التي يشرف عليها ويتابعها مكتب «الشارقة مراعية للسنّ»، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وجاء ذلك أثناء توقيعه الوثيقة في مكتبه، بحضور رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف إبراهيم المري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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