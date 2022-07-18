الامارات | «الاتحادية للموارد البشرية» تنقل المعرفة لـ 27 جهة محلية ودولية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية للموارد البشرية» تنقل المعرفة لـ 27 جهة محلية ودولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأنها نقلت خلاصة تجاربها ومعارفها وخبراتها في مجال تنمية وإدارة رأس المال البشري إلى 27 جهة محلية ودولية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة، ميثاء كلثوم، أن الهيئة تلقت خلال العام الجاري عشرات الطلبات من مؤسسات حكومية وخاصة داخل الدولة وخارجها، راغبة في عقد مقارنات معيارية مع الهيئة؛ للتعرف إلى تجربتها في مجال تمكين الموارد البشرية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي على مستوى الحكومة الاتحادية.

وذكرت أن الهيئة عقدت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي 27 جلسة مقارنة معيارية، ما بين حضورية وافتراضية، مع مؤسسات حكومية من داخل الدولة وخارجها، مشيرةً إلى أن ثلاثة وفود دولية من السعودية، والعراق، وأوزبكستان، تعرفت إلى تجربة الدولة في مجال إدارة وتمكين الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات والمواهب، وأبدت إعجابها بالمكانة العالمية الرائدة التي تبوأتها الإمارات على صعيد الكفاءة الحكومية، والخدمات الرقمية، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المتطورة.

وأكدت حرص الهيئة على تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب العالمية الناجحة في مجال الموارد البشرية، مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

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