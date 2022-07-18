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الامارات | بلدية أبوظبي تعزز متطلبات السلامة على الشواطئ

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء المتخصصين بالسلامة، فعالية توعية بشأن متطلبات السلامة على الشواطئ، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على رفع مستوى الوعي لدى مرتادي الشواطئ بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم وغيرهم لدى ممارسة السباحة، والاستمتاع بمرافق شواطئ أبوظبي الجميلة.

وحرصت الفعالية على حث أفراد المجتمع على المحافظة على البيئة الطبيعية للشواطئ، والالتزام بالتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة والسليمة. واستهدفت الفعالية تثقيف المجتمع لمنع وقوع الحوادث وتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع من خلال شرح محاور عدة من شأنها توفير بيئة آمنة في الشواطئ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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