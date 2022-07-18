الامارات | بلدية أبوظبي تعزز متطلبات السلامة على الشواطئ

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تعزز متطلبات السلامة على الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء المتخصصين بالسلامة، فعالية توعية بشأن متطلبات السلامة على الشواطئ، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على رفع مستوى الوعي لدى مرتادي الشواطئ بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم وغيرهم لدى ممارسة رياضة السباحة، والاستمتاع بمرافق شواطئ أبوظبي الجميلة.

وحرصت الفعالية على حث أفراد المجتمع على المحافظة على البيئة الطبيعية للشواطئ، والالتزام بالتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة والسليمة. واستهدفت الفعالية تثقيف المجتمع لمنع وقوع الحوادث وتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع من خلال شرح محاور عدة من شأنها توفير بيئة آمنة في الشواطئ.

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