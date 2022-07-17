الامارات | طقس الغد غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصةً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:31 والمد الثاني عند الساعة 04:31 و الجزر الأول عند الساعة 10:36 و الجزر الثاني عند الساعة 22:24.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:18 و المد الثاني عند الساعة 01: 36 و الجزر الأول عند الساعة 19:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

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