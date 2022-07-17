الامارات | 6 فعاليات لـ"البرلمان العربي للطفل" استعداداً لاستقبال أطفال العرب في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فعاليات لـ"البرلمان العربي للطفل" استعداداً لاستقبال أطفال العرب في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى البرلمان العربي للطفل، أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية والذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا له استعداداته التي تمضي بوتيرة متسارعة لاستقبال أطفال العرب خلال الأيام المقبلة بجملة من الفعاليات المتنوعة .

وكشف البرلمان عن اكتمال تحضيراته لاستقبال أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل من مختلف أقطار الوطن العربي لعقد جلستهم الرابعة من الدورة الثانية للبرلمان في مدينة الشارقة بدولة الإمارات والتي من المفترض بدء توافدهم في الثاني والعشرين والثالث من العشرين من شهر يوليو الجاري.

وينظم البرلمان 6 فعاليات ستشكل إضافة هامة لخبرات الأطفال العرب من أعضاء البرلمان خلال تواجدهم على أرض الإمارات، وذلك لحين عقد جلستهم الرابعة والختامية بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الثلاثين من شهر يوليو .

وتشمل الفعاليات عقد جلسة تنويرية مع اكتمال وصول الأطفال العرب إلى مقر إقامتهم بمدنية الشارقة ثم مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم مؤسسة ربع قرن لصناعة والقادة والمبتكرين إحدى مؤسسات حكومة الشارقة ثم زيارة إلى المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

وتتواصل الفعاليات لتشمل مشاركة الأطفال في ورشة لدائرة الخدمات الاجتماعية ستعقد في مقر الجامعة القاسمية وزيارة متحف المستقبل في دبي كما وسيزورون المدينة الجامعة في الشارقة .

وسيتضمن البرنامج أيضا تخريج الأعضاء والمشرفين المشاركين في دبلوم التطوير البرلماني والذي جرى إطلاقه من قبل البرلمان العربي للطفل مع جامعة الشارقة.

وأكد الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعد باستقبال أطفال العرب من أعضاء البرلمان للمشاركة في عقد جلستهم الرابعة والأخيرة في دورتهم الثانية خلا الشهر الجاري وعقد عدد من الفعاليات المتخلفة بإمارة الشارقة.

وأكد أن الجلسة ستقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بعد أن جرى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الأطفال وإشراكهم في برامج متنوعة تعمل على تأهيلهم بجانب تنظيم زيارات تعرفهم بمواقع إمارة الشارقة.

وأشار الباروت إلى أن البرنامج لمصاحب لعقد الجلسة الرابعة والأخيرة من الدورة الثانية لأعضاء وعضوات البرلمان يختلف عن البرامج الأخرى من حيث نوعية الورش والزيارات والتي تراعي أهداف البرامج وتطلعاته لتنشأت أجيال قادرة على فهم المستقبل وتوسيع مداركهم نحو التعامل مع الواقع والاستزادة من العلوم والمعارف وبنائهم من أجل أن يكونوا مستقبلا لأوطانهم وذلك بعد أن جرى التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة التي ستسهم بأدوارها في تأهيل الأطفال علاوة على منحهم فرصة لزيارة متحف المستقبل في دبي والاطلاع على المستقبل من خلال أرجاءه.

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