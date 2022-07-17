الامارات | الإمارات تطلق "سرب" لتطوير الأقمار الصناعية .. و"صندوق الفضاء"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق "سرب" لتطوير الأقمار الصناعية .. و"صندوق الفضاء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإمارات، اليوم، أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن "تأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال ثلاثة مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة "#سرب". وقال سموه في تغريدة له على حساب سموه على تويتر أن #الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، أن الإمارات أطلقت اليوم مشروع "سرب".. أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.. وأضاف سموه في تغريدة له على حساب سموه على "تويتر" أن "سرب الأقمار الصناعية الجديد هدفه تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي".

وتابع سموه في تغريدة أخرى "كما أطلقت الإمارات اليوم صندوق الفضاء برأس مال ٣ مليار درهم، وهدفه دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء، فقط بالعلوم المتقدمة نستطيع المساهمة في مسيرة التطور البشري".

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