الامارات | 6 مسببات للاكتئاب و3 طرق للعلاج

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مسببات للاكتئاب و3 طرق للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة في دبي 6 مسببات لإصابة الإنسان بالاكتئاب، وثلاثة طرق للعلاج، مشددة على ضرورة مساعدة الإنسان نفسه، بطلب الدعم والمساعدة من الأسرة في حال أصيب بأعراض هذا المرض.

وحسب الهيئة تنقسم أسباب الاكتئاب إلى بيولوجية ونفسية، وتشتمل الأسباب البيولوجية على ثلاثة مسببات تتمثل في " أمراض سوء التغذية مثل نقص فيتامين "ب" وفيتامين " د"، وحدوث خلل في الهرمونات مثل الإصابة بالسكري أو أمراض الغدة الدرقية"

وتابعت " تشتمل الأسباب البيولوجية أيضاَ على "المعاناة من مرض مزمن مثل الصرع أو الروماتيزم، وقد يصاب الإنسان باكتئاب أيضاَ بعد معرفته بالإصابة بمرض مميت مثل السرطان".

وتتمثل الأسباب النفسية في التعرض لأحداث الحياة الجسيمة والصادمة أو التعرض لتوتر نفسي مزمن، كذلك الظروف الاجتماعية مثل الخلافات الزوجية أو أسباب مادية كفقدان العمل، أو البطالة أو فقدان إنسان عزيز بالموت أو الانفصال.

وحددت الهيئة ثلاثة خيارات وطرق للعلاج من الاكتئاب تتمثل في " الاستشارة النفسية، والعلاج السلوكي، والأدوية ".

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