الامارات | 88 ألف متعامل مع مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خلال النصف الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن 88 ألف متعامل مع مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خلال النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة النقل في عجمان ممثلة في مؤسسة المواصلات التجارية عن عدد المتعاملين لمركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، حيث قدم المركز خدماته لـ 87868 متعامل خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 بزمن تقديم خدمة الفحص بلغ 12 دقيقة، ودقيقتان و 43 ثانية لزمن تقديم خدمة الترخيص وانخفاض معدل زمن الانتظار لخدمة الترخيص إلى دقيقة و 46 ثانية.



وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية أحمد صقر المطروشي، أن الهيئة تسعى دائماً إلى تطوير خدمات مركز سبيد بشكل دوري و ذلك لضمان حصول المتعاملين على خدمات ذات كفاءة وفاعلية، وذلك وفقاً للخطط الاستراتيجية للهيئة مما يضمن استمرارية الأعمال وتحقيق رؤية عجمان.



و أشار إلى مضاعفة الجهود من أجل جعل تجربة المتعامل أكثر سهولة وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين من خلال تقديم مبادرات وخدمات إستباقية تفوق التوقعات.



من جانبه، أفاد مدير مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات عمار حسن الشاعر، بأن الهيئة تعمل على تطوير تجربة المتعامل وإدخال العديد من التحسينات على خدمات مركز سبيد من استقبال ودراسة الملاحظات واقتراحات المتعاملين حيث تم مؤخراً تمديد مواعيد عمل خدمات الفحص بحيث تتوفر طيلة أيام الأسبوع من خلال تفعيل الخدمة في أيام السبت خلال الفترة المسائية من الساعة 4:00م ولغاية 9:00م.

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