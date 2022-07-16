الامارات | "الصحة" تحذر من مخاطر محتملة لدواء يعالج سرطان الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من مخاطر محتملة لدواء يعالج سرطان الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجيه السباعي-دبي:

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من زيادة المخاطر الجانبية المحتملة لدواء كوبكترا" ( دو فيليسيب)، لعلاج سرطان الدم، والتي قد تصل إلى الوفاة.

وطالبت الوزارة في تعميم رسمي جميع المنشآت الصحية والصيدلانية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، النظر في مخاطر وفوائد استمرار العلاج بالدواء " كوبكترا" ( دو فيليسيب)، بالمقارنة بالعلاجات الأخرى لعلاج سرطان الدم المزمن والذي يسمى اللوكيميا او الورم الليمفاوي.

ودعت الوزارة، إلى تثقيف المرضى الذين يتلقون العلاج بهذا الدواء بشأن احتمالية الآثار الجانبية الخطيرة والوفاة، إلا أن الوزارة أكدت في الوقت ذاته أن الدواء المذكور آمن للاستخدام ولم يتم سحبه من الأسواق.

وأرجعت الوزارة، سبب التحذير، إلى أن نتائج التجارب السريرية تظهر احتمالية زيادة خطر الوفاة مقارنة بالعلاجات الأخرى، وأيضا وجدت التجارب بأن هذا الدواء مرتبط بزيادة مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة، بما في ذلك الالتهابات والإسهال والتهاب الأمعاء والرئتين وحساسية الجلد وارتفاع مستويات انزيمات الكبد في الدم.

وفي سياق متصل، طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من الشركة المنتجة للدواء (Zolgensma)، الخاص بعلاج مرض ضمور العضلات الشوكي، بتحديث التحذيرات والاحتياطات الخاصة في النشرة الداخلية للدواء لتشمل الآثار الجانبية بخصوص الحالات المميتة لفشل الكبد الحاد عند صرف الدواء المذكور.

وأشارت إلى انه يجب على ممارسي الرعاية الصحية الأخذ بالاعتبار الأثر الجانبي المذكور عند صرف الدواء للمريض، مشددة عل أن الدواء المذكور آمن للاستخدام ولمك يتم سحبه من الأسواق.

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