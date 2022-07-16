الامارات | 7 إرشادات من "الدفاع المدني" لمرتادي الشواطئ خلال فصل الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إرشادات من "الدفاع المدني" لمرتادي الشواطئ خلال فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

عرضت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، فيديو إرشادياً لمرتادي الشواطئ، أعدته القيادة العامة للدفاع المدني، يتضمن عدداً من الإرشادات الواجب على مرتادي الشواطئ اتباعها لضمان سلامتهم، في ظل توافد أعداد كبيرة على الشواطئ خلال تلك الفترة مع ارتفاع درجة الحرارة.

وتضمنت الإرشادات الموجهة للجمهور: متابعة حالة الطقس لمعرفة حالة البحر، وارتداء سترة النجاة للأطفال ولمن لا يجيد السباحة، والسباحة في الأماكن المحددة، وعدم السباحة حال رفع العلم الأحمر على الشاطئ.

كما دعت "الدفاع المدني"، مرتادي الشواطئ، لمراقبة الأطفال عند السباحة، والتأكد من وجود منقذ في منطقة السباحة، مؤكدة ضرورة إبلاغ المنقذ أو الاتصال على الطوارئ في حالات الطوارئ على الرقمين المخصصين 997- 999.

يأتي هذا بالتوازي مع مبادرة "السلامة في المسابح" التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني، ونشرتها الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، والتي شددت على ضرورة الإشراف بشكل مستمر على الأطفال داخل حمامات السباحة.

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