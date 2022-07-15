الامارات | حلي رفيعة الذوق من تصميم وصناعة أصحاب الهمم تعرضها للبيع "تنمية المجتمع"

شكرا لقرائتكم خبر عن حلي رفيعة الذوق من تصميم وصناعة أصحاب الهمم تعرضها للبيع "تنمية المجتمع" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض وزارة تنمية المجتمع حلي رفيعة الذوق صممها وصنعها أصحاب الهمم وذلك على منصة "مشاغل"، وهي منصة إلكترونية مخصصة لتسويق وبيع منتجات مصنوعة بأنامل أصحاب الهمم بكل حرفية واتقان.

ويُحقق مشروع "مشاغل" أصحاب الهمم الذي تتبناه وزارة تنمية المجتمع في إطار التأهيل المهني والتشغيل الدامج، استقطاباً متزايداً للأشخاص من أصحاب الهمم الذين يتأهلون في حرف إنتاجية متعددة، ومشاريع تجارية خاصة.

ويتجاوز عدد المنتسبين للمشروع من ذوي الإعاقات الذهنية والمتعددة، ضمن المرحلة العمرية من 15 إلى 40 عاماً، أكثر من 100 حرفي، من الذين يبدعون وينتجون سلعاً متنوعة يتم تسويقها في عشرات المنافذ على مستوى الدولة.

ويمكن التعرف على تلك المنتجات وشرائها عبر رابط المنصة التالية mashagel.mocd.gov.ae/ae

وتتميز الحلي والمجوهرات التي يصنعها أصحاب الهمم بتصاميم مبتكرة ومتجددة، تحاكي أرفع الأذواق. وتعزز صناعة هذه المنتجات دور أصحاب الهمم في ابراز مواهبهم وابتكاراتهم ليكونوا جزءا فعالا وطموحا ضمن قطاعات العمل المساهمة في بناء المجتمع، كما تساهم في بناء الثقة لديهم بأنهم أفراد قادرون وشركاء في التنمية الاقتصادية.

وتعد "قلادة"، واحدة من المنتجات المعروضة على بوابة مشاغل الالكترونية التي صنعت بأيدي أصحاب الهمم بقدر كبير من التميز والحرفية التامة والاتقان. ويعتبر مشروع قلادة أحد المشروعات الهامة في مسيرة تمكين أصحاب الهمم، إذ يتميز المشروع بمنتجاته الفنية المصنوعة من قصاصات النقود الورقية التي يتم تشكيلها بلمسات ساحرة من وحي إلهام أصحاب الهمم.

ويضم برنامج تسويق منتجات "مشاغل"، نقاط ولاء تسجل عند شراء أي منتج عبر بوابة مشاغل ليتم احتساب نقطة ولاء لكل درهم، حيث يمكن استبدال هذه النقاط بمكافآت عينية من منتجات أصحاب الهمم.

يذكر أن العمل على التأهيل والإنتاج عن بعد أستمر في مشروع "مشاغل" في فترة الجائحة، وذلك عبر إرسال الأدوات اللازمة للطلبة أصحاب الهمم في منازلهم، لمواصلة عملية التصنيع من البيت، مع متابعة المدرب المسؤول عبر الوسائط الافتراضية،

وكذلك بإشراف ومتابعة ولي الأمر لمختلف مراحل عملية الإنتاج، ومن ثم استلام المنتجات وتسويقها على مستوى المنافذ التقليدية والإلكترونية.

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