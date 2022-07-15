الامارات | احتساب رسوم مواقف و"درب" من الإثنين إلى السبت في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب رسوم مواقف و"درب" من الإثنين إلى السبت في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مركز النقل المتكامل بأبوظبي كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه سيتم احتساب رسوم مواقف ودرب من الإثنين إلى السبت وستكون مجانية أيام الأحد، وذلك اعتباراً من اليوم.

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