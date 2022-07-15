الامارات | محمد بن زايد يزور فرنسا الإثنين المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يزور فرنسا الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الإثنين المقبل، زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. ويبحث سموه خلال الزيارة مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خصوصاً في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا. ويناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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