الامارات | شباب الوطن يتعهدون بأن تكون الإمارات النموذج العالمي الملهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الوطن يتعهدون بأن تكون الإمارات النموذج العالمي الملهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شمّا بنت سهيل المزروعي، إن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تضع الشباب في صلب اهتماماتها، وتثق في قدراتهم وتؤمن بطاقاتهم، وبأنهم مصدر الأمل، وتعمل على إشراكهم في قيادة المبادرات والمشاريع النوعية وتصميم الحلول لتحديات المستقبل. وتابعت أن الأزمات العالمية المتلاحقة أفرزت جيلاً جديداً من الشباب، القادرين على المشاركة البناءة في صياغة مستقبل الأمم من خلال الابتكار والقيم الفاعلة، والعمل المشترك.

وتابعت أن «هذا الجيل من الشباب لديه القدرة على إعادة تعريف مفهوم المسؤولية والتعامل مع المتغيرات الدولية، بحيث باتوا يشكلون بأنفسهم التوجهات العالمية المستقبلية ويتوصلون إلى حلول مستدامة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم». جاء ذلك خلال تعليق لها على الجلسة الشبابية للطلبة الإماراتيين التي عقدت في القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية بعنوان «تعزيز قدرات الشباب على إحداث تأثير إنساني»، على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الذي شارك فيه وفد رسمي رفيع من دولة الإمارات، حيث قدّم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة الإمارات العربية المتحدة حول إنجازات ومبادرات الدولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حضر الجلسة المفتوحة مع الشباب مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، رئيس الوفد الإماراتي المشارك بأعمال المنتدى، عبدالله ناصر لوتاه، الذي قال مخاطباً الشباب في الجلسة: «تثق قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرات وطاقات شبابنا، وتراهن عليهم، وتستمع لهم، ونحن اليوم في سباق مع العالم لتعزيز قدراتنا وتطوير ذاتنا، وفئة الشباب ركيزة أساسية في مبادرات الحكومة وسياساتها في مختلف المجالات». وتابع: «دوركم كبير في العمل الإنساني وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، ولكلٍ منكم إمكانات هائلة وقوة عظيمة للمساهمة في تسريع تنفيذ الأهداف العالمية، وقد أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات لتمكين الشباب الإماراتي في مجالات العمل الإنساني محلياً وعالمياً ولتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة». وشاركت في اللقاء القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، آمنة بن زعل المهيري، التي أكدت أن «لدى شباب دولة الإمارات الكثير ليقدموه، حيث نتوقع منهم تعزيز التواصل العالمي لنقل رسالة دولة الإمارات في السلام والتعايش والمحبة للعالم».

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