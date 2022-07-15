الامارات | حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي يعودون إلى أرض الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي يعودون إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي إلى أرض الوطن، أول من أمس، قادمة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد أداء فريضة الحج وسط فرحة عارمة واستقبال حافل من أهالي الحجاج والجهات المنظمة في مطار دبي الدولي.

وكان في استقبال البعثة مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حمد الشيخ أحمد الشيباني، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالدائرة بطي الجميري. ونوه الشيباني بالرعاية المميزة لحجاج الدولة لتأدية مناسك الحج بكل سهولة ويسر. جدير بالذكر أن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ضمت 70 حاجاً من موظفي حكومة دبي وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

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