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الامارات | 6 محطات في رحلة البحث عن وظيفة عبر «تم»

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إعداد: أشرف جمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محطات في رحلة البحث عن وظيفة عبر «تم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة (تم)، أن رحلة البحث عن وظيفة، تعد المدخل الرئيس إلى مستقبل مهني مشرق بالحصول على فرص ملائمة.

وحدّدت منصة «تم» التي تضم كل الجهات الحكومية في أبوظبي، ست محطات لرحلة بحث المواطنين عن عمل، تبدأ بـ«الحصول على الدعم المهني» من خلال التعرّف إلى فرص الدعم المهني المتوافرة لمساعدة الشباب على التخطيط لمهمة البحث عن وظيفة والتسجيل في البرامج المتاحة لبناء المعرفة والمهارات، يليها «كتابة السيرة الذاتية»، التي يجب أن تكون جذّابة وتظهر خبرات ومهارات صاحبها المهنية، لتزيد من فرص حصوله على عروض عمل.

وحسب المنصة تُعنى المحطة الثالثة بـ«التقدّم للوظيفة الأكثر ملاءمة لخبرات وطموحات الباحث عن عمل»، ثم «حضور المقابلات»، مع مراعاة كل التفاصيل، سواء كانت المقابلة حضورية أو عن بُعد، فيما تشمل المحطة الخامسة «تقدّيم كل الوثائق المطلوبة»، وشهادتي فحص اللياقة الصحية وبحث الحالة الجنائية، وأخيراً، توقيع عقد التوظيف والتسجيل في صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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