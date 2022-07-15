الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظر محكمة الجنح في دبي قضية مستثمر في شركة استشارات طبية لمزاولته مهنة الطب دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة إذ دأب على حقن زبائنه بمواد تجميلية تتضمن مادتي البوتكس والفلير. وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن المتهم كان ينتقل إلى أماكن إقامة الزبائن بالاتفاق معهم لحقنهم بحقن تجميلية وفق رغباتهم.

وبعد توافر هذه المعلومات تولت الشرطة إعداد كمين له من خلال زبونة تواصلت مع المتهم وطلبت حجز موعد لإجراء تجميل في الوجه فحضر في الموعد المتفق عليه إلى شقة تم حجزها للإيقاع به متلبساً.

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