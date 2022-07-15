الامارات | «التداوي» يعالج موظفي «أوقاف دبي» بأقل كلفة ممكنة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التداوي» يعالج موظفي «أوقاف دبي» بأقل كلفة ممكنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، ومستشفى التداوي التخصصي، اتفاق تعاون بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية المتوافرة للعملاء والموظفين والمتطوعين لدى المؤسسة. وقع الاتفاق في مقر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، ومدير عام مستشفى التداوي التخصصي، مروان إبراهيم حاجي ناصر، بحضور ممثلين من الجهتين. وتتيح الاتفاقية للعاملين في المؤسسة الحصول على الرعاية والخدمات الطبية في مقر مستشفى التداوى التخصصي والأقسام التابعة له، كما تتضمن تنظيم فعاليات توعوية وصحية وزيارات علاجية بالتوافق بين الطرفين. وشكر علي المطوع جهود العاملين في المؤسسة والمستشفى على التعاون لتفعيل الاتفاقية التي من شأنها تقديم خدمات ومزايا طبية إضافية للموظفين وأسرهم، لافتاً إلى أهمية تفعيل الشراكات مع مختلف الجهات التي من شأنها خلق بيئة مشجعة للتطور الوظيفي وداعمة للريادة والإبداع في العمل الحكومي. من جانبه، أعرب مروان إبراهيم حاجي ناصر، عن تقديره لثقة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والقائمين على إداراتها، لإتاحة الفرصة للمستشفى لإثبات إمكان توفير أفضل الخدمات العلاجية داخل الدولة، وفقاً لأحدث النظم العالمية المتطورة بأقل كلفة ممكنة.

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