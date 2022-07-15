الامارات | توعية 1064 منشأة خاصة برفع نسب توطين الوظائف المهارية

شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 1064 منشأة خاصة برفع نسب توطين الوظائف المهارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 31 ورشة للتوعية، خلال شهر يونيو الماضي، بقرار مجلس الوزراء الخاص برفع نسب توطين الوظائف المهارية 2% سنوياً، في منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، وذلك بمشاركة ممثلين عن 1064 منشأة.

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة عقد ورش التوعية حضورياً وافتراضياً، للتأكيد على أن قرار رفع نسبة التوطين بنسبة 2% سنوياً في القطاع الخاص يعزز الكفاءة التنافسية لدى المواطنين، ويلبي احتياجات هذا القطاع، حيث يستهدف القرار الوظائف المهارية في المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.

وقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين استبدال الفئات الثلاث السابقة لعضوية «نادي شركاء التوطين»، وهي الفضية، والذهبية، والبلاتينية، بعضوية واحدة، مع منح المنشآت المصنفة «الفئة الأولى» ضمن نظام تصنيف المنشآت العضوية، في حال رفع معدلات التوطين سنوياً بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف 2% أو توظيف وتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً بالتعاون مع «نافس».

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