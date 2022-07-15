الامارات | شاب يعتدي على فتاة ويصيبها بعاهة مستديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يعتدي على فتاة ويصيبها بعاهة مستديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شاب بأن يؤدي 70 ألف درهم لفتاة تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاعتداء على سلامة جسمها وإصابتها بعاهة مستديمة في يدها اليسرى.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت بإلزام شاب بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء الاعتداء عليها، مشيرة إلى أن الشاب اعتدى عليها بالضرب وأحدث فيها إصابات عدة في عظمة الكتف، إضافة إلى التواء في رباط المفصل العضدي وألم في الرقبة والقدمين، وتم إدانته عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، وقدمت سنداً صورة من حكم المحكمة الجزائية وصورة من تقرير طبي صادر من مستشفى مترجم باللغة العربية وصورة من شهادة إجازة مرضية.

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المكلف من قبل المحكمة أن الإصابات التي تعرضت لها الفتاة متلازمة ما بعد الخلع كسر في رأس عظم العضد الأيسر وتمزق في أوتار الكتف اليسرى وإصابة في الشفا الحقاني، وتم إجراء تدخل جراحي باستخدام جهاز التنظير الطبي لإزالة الضغط بالمفصل الحقاني العضدي الأيسر، وخلص التقرير إلى عدم قدرة الفتاة على حمل أشياء ثقيلة باليد اليسرى ما يشكل عاهة مستديمة، تقدر نسبة العجز الوظيفي لهذه العاهة بـ30%.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي اعتداء الشاب على سلامة جسم الفتاة، وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن حكم المحكمة الجزائية، فصل فصلاً لازماً في وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى المشكو عليه، لذلك فإن المحكمة تلتزم بحجيته، واعتبار ذلك حجة على توافر ركن الخطأ في جانبه.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضاً بقيمة 70 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ولم يرتضِ الشاب الحكم وعمل استئنافاً.

وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى وتأييد حكم محكمة أول درجة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news