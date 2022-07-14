الامارات | رئيس الدولة يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة لفرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة لفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يوم الاثنين المقبل 18 يوليو الجاري زيارة دولة للجمهورية الفرنسية الصديقة.

يبحث سموه خلال الزيارة مع إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.. علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل و تغير المناخ و التكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا.

و يناقش الجانبان مجمل القضايا و المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين و سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news