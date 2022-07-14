الامارات | ضبط المتسببين في مشاجرة أحد المراكز التجارية برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتسببين في مشاجرة أحد المراكز التجارية برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة رأس الخيمة من ضبط عدد من الأشخاص تسببوا في مشاجرة عامة في أحد المراكز التجارية بالإمارة بعد انتشار فيديو المشاجرة في مواقع التواصل الاجتماعي كما تم ضبط الشخص الذي قام بتصوير الحادثة ونشرها عبر وسائل التواصل، وتم تحويل الجميع إلى النيابة العامة .

حيث حذرت شرطة رأس الخيمة مراراً وتكراراً بعدم المساس بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، بافتعال المشاجرات أو نشر مقاطع الفيديو وتداولها حيث تعتبر انتهاك للخصوصيات وتشهير وتجاوز للآداب العامة.

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