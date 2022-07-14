الامارات | منتدى الإعلام العربي ينطلق 4 أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الإعلام العربي ينطلق 4 أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للصحافة عن تنظيم «منتدى الإعلام العربي» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يومي الرابع والخامس من أكتوبر المقبل، بحضور ومشاركة نخبة من الساسة والكُتَّاب والمفكرين وصنّاع الرأي والخبراء والمتخصصين وقيادات أهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

وستنعقد أعمال الدورة الـ20 للمنتدى، بأجندة متنوعة، تناقش جملة من الموضوعات التي تشغل بال القائمين على القطاعات الإعلامية المختلفة في عموم المنطقة العربية، في محاولة للإجابة عن تساؤلات مهمة ترتبط بشكل التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما يمرّ به العالم من متغيرات متعددة الأوجه وأبعاد التأثير.

وأكدت رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن المنتدى حريص على الاضطلاع بالمسؤولية الكبيرة التي يحملها على عاتقه بوصفه أكبر وأهم لقاء سنوي للقائمين على إعلام العالم العربي والمسؤولين عن صياغة محتواه، ليواصل حشد الأفكار والرؤى والطروحات التي يمكن من خلالها التوصل إلى تحليل دقيق للمشهد الإعلامي العربي، بما يعتريه من تحديات وتحديد أسلوب التصدي لها ومعالجتها، كذلك ما ينتظره من فرص، وكيفية الاستفادة منها وتوسيع نطاقها، ليكون المنتدى دائماً قوة دفع إيجابية في اتجاه التحديث والتطوير، وبما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المُتلقّي في مختلف ربوع العالم العربي.

وقالت: «لاشك في أن العامين الماضيين حملا تحديات كبيرة للعالم، حيث كان لهذه الفترة وما أفرزته من تداعيات كبير الأثر في القطاعات الحيوية كافة، ومن بينها الإعلام، إلا أن التداعيات جاءت مشمولةً ببعض الفرص، ومثال ذلك مستويات الاستهلاك الإعلامي التي زادت بصورة لافتة، لاسيما على صعيد الإعلام الرقمي، ما يشجعنا على إعمال النظر في أحوال القطاع لتكوين تصورات موضوعية لمتطلبات التطوير الإعلامي في المنطقة خلال السنوات المقبلة».

وأوضحت رئيسة نادي دبي للصحافة أن أجندة المنتدى ستتناول طيفاً واسعاً من الموضوعات التي ترمي في مجملها إلى رسم خارطة طريق لعملية التحديث والتطوير الإعلامي بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين ذوي الخبرة، حيث سيشكل المنتدى العام الجاري فرصة نموذجية للاجتماع مرة أخرى بصورة مباشرة لإقامة حوار هادف يستند إلى حقائق وأرقام موثّقة، لتحديد متطلبات التطوير بما يواكب معطيات العصر والحراك العالمي لاسيما في بعده التكنولوجي، من أجل تعزيز تنافسية الإعلام العربي والوصول به إلى المكانة الرفيعة المنشودة.

من جهتها، أكدت مديرة نادي دبي للصحافة الدكتورة ميثاء بوحميد، أن فريق عمل المنتدى واصل على مدار أشهر الإعداد لهذه الدورة، التي رُوعي فيها أن تكون على أكبر قدر من الشمولية والتنوع، بما يواكب المسؤوليات الجديدة التي وضعتها المتغيرات الإقليمية والعالمية على كاهل هذا القطاع الحيوي، وبالتعاون مع جميع مكونات منظومة الإعلام العربي، للتوصل إلى تصورات واضحة لآليات واستراتيجيات التطوير المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، التي يمكن من خلالها تعزيز دور الإعلام وسيلة فعّالة من وسائل تطور المجتمعات وازدهارها.

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