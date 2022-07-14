الامارات | الرئيس المصري يشيد بكلمة رئيس الدولة: خارطة طريق للرخاء والتنمية

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يشيد بكلمة رئيس الدولة: خارطة طريق للرخاء والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، أمس، بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. وثمّن الرؤية الثاقبة لسموه، التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية. كما عبر عن ثقته بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة. وقال في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «تابعت باهتمام بالغ كلمة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للشعب الإماراتي الشقيق، التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بها بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية».

وأضاف: «أؤكد مجدداً عزمنا تعزيز علاقات الأخوة والتعاون، ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

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