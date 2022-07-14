الامارات | وفاة 6 أشخاص بتصادم مركبتين في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 6 أشخاص بتصادم مركبتين في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي ستة أشخاص، جميعهم يحملون جنسية دولة عربية، في حادث مروري وقع ظهر أمس، على طريق الإمارات الدائري، بالاتجاه إلى خارج رأس الخيمة.

وأفادت شرطة رأس الخيمة، بأن الحادث وقع إثر انحراف المركبة التي كان يستقلّها ستة أشخاص أثناء سيرها على طريق الإمارات الدائري، بالاتجاه إلى خارج الإمارة، لتصطدم بشاحنة ثقيلة من الخلف، وأسفر الحادث عن وفاة خمسة أشخاص في موقع الحادث، والسادس توفي في المستشفى متأثراً بإصابات بالغة.

وأوضحت أنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغاً بالحادث، تم إرسال دوريات شرطة رأس الخيمة، وسيارات الإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، وتم نقل جثامين المتوفين الخمسة إلى المستشفى، بينما تم نقل المصاب السادس بوساطة طائرة عمودية تابعة لجناح الجو في وزارة الداخلية، إلى أحد مستشفيات الإمارة، حيث توفي متأثراً بإصاباته، وتم عمل محضر وتخطيط للحادث، وتولت الجهات المعنية ملف الحادث لاتخاذ اللازم، والوقوف على ملابساته.

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