الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

يعاني سكان قرية ند الحمر في دبي عدم وجود مواقف كافية لسكان المنطقة، إذ أن هناك تكدساً كبيراً في المركبات التي تقف على أطراف الطرقات الفرعية أو على الأرصفة أو في المساحات الرملية، على نحو يعرض أصحابها لمخالفات مرورية متكررة.

شاطئ

طالبت قارئات في أبوظبي بتخصيص جزء من شاطئ الحديريات لهن، عوضاً عن شاطئ البطين للسيدات الذي تم غلقه لمدة تسعة أشهر لأغراض التطوير، أو تأجيل الإغلاق لفترة الشتاء حيث يعد الشاطئ المتنفس الوحيد لهن مع بناتهن لما يتمتع به من خصوصية لاسيما في فصل الصيف.

توصيل

اشتكى متعاملون مع مواقع للتسوق الإلكتروني تأخر توصيل منتجاتهم وطلبياتهم، وتحديداً تلك الخاضعة للعروض الترويجية بأسعار مخفّضة، لافتين إلى صعوبة التواصل معهم عبر الهاتف، مطالبين بتحديد تواريخ توصيل دقيقة عند طرح المنتجات على المنصات.

ضجيج

اشتكى قراء في ضواحٍ سكنية في دبي، من الضجيج المزعج والأصوات القوية الصادرة من المركبات الرياضية أو الدراجات النارية في أوقات متأخرة ليلاً، مطالبين بوضع حد لمثل هذا التصرف.

بطء

دعا قراء إلى معاقبة السائقين الذين يتعمدون السير ببطء بمركباتهم في المسارات اليسرى من الشوارع الرئيسة، ولا يأبهون بالإرباك الذي يتسببون به وبالمركبات التي تتكدس خلفهم.

إعلانات

اشتكى قراء من انتشارٍ ملحوظ لإعلانات «البطاقات الورقية» الخاصة بمطاعم ومراكز تجميل ملقاة في الشوارع وعلى الأرصفة وفوق السيارات، متسببة في تشويه المظهر العام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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