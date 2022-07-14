الامارات | شرطة الشارقة توفر خدمات ذكية في «الصناعية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة توفر خدمات ذكية في «الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مركز الصناعية الشامل، ركناً ذكياً في مركز إسعاد المتعاملين، بهدف تسهيل إجراءات الجمهور والمتعاملين.

وأكد رئيس مركز شرطة الصناعية الشامل، المقدم عبدالعزيز الجروان، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على تطوير منظومتها الشرطية والارتقاء بخدماتها المقدمة، بما يتناسب مع توجهات الحكومة المستقبلية، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لديها لخدمة الجمهور، وتبسيط إجراءاتهم، وتقديم خدمات رائدة ومتطورة.

وأوضح أن مبادرة «مركز الشرطة بين يديك»، استهدفت جميع المتعاملين وفئة العمال خصوصاً، وأتاحت لهم من خلال هذه الخدمة تقديم البلاغات الجنائية والمرورية التي يرغبون في تقديمها إلى مركز الشرطة، إلى جانب الخدمات الشرطية التي يحتاجون إليها، من خلال تطبيقي وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

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