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الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يتبادلان هاتفيا تهاني العيد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - خلال اتصال هاتفي - التهاني و الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة والدكتور مصطفى الكاظمي عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الشقيقين دوام الخير ومزيدا من الازدهار، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية ودولها بالعزة والرخاء وعلى العالم أجمع بالأمن والاستقرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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