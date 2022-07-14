الامارات | رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وأشاد ملك البحرين خلال الاتصال بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ترسيخ جسور الشراكة و الحوار والعلاقات الفاعلة و المتوازنة القائمة على الثقة و المصداقية و الاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.

وثمن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مضمون الكلمة التي وجهها سموه اليوم خلال القنوات التلفزيونية والتي عبرت عن السياسة الحكيمة للدولة.

وأعرب جلالته عن أصدق تمنياته لدولة الإمارات و شعبها بدوام التقدم و الازدهار و النماء و الأمن و الاستقرار بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره و تقديره لأخيه الملك حمد بن عيسى على دوره و جهوده المستمرة في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، متمنيا لشعب مملكة البحرين مزيدا من الرفعة و الرخاء و التطور في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

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