الامارات | عمر العلماء: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الإنجازات

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العلماء: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تدخل عهداً جديداً من التقدم والنماء والازدهار وتسير نحو الخمسين الجديدة بخطى ثابتة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

وقال في تصريحات له إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي وجهها اليوم امتداد لفكر مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومتابعة لنهج المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في حماية مكتسبات الدولة والنهوض بها نحو المزيد من الإنجازات لتحقيق رفاهية مجتمع دولة الإمارات.

وأوضح أن المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ستركز على تعزيز اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات البشرية وتمكينها والاستثمار في المواهب والكفاءات الإبداعية لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتحقيق الأهداف الوطنية وتحسين حياة الناس.

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