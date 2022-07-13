الامارات | صقر غباش: كلمة رئيس الدولة رسمت خارطة مستقبل العمل الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن صقر غباش: كلمة رئيس الدولة رسمت خارطة مستقبل العمل الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي وجهها اليوم و ما تضمنته من رؤي استراتيجية ترسم خارطة واضحة لهذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن أساسها أبناء الإمارات والثوابت الوطنية وقيم الدولة وترسيخ التنافسية الاقتصادية وتعزيز المكانة الدولية والسياسية للإمارات، الأمر الذي يشكل منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة و خارطة طريق لجميع مؤسسات الدولة.

وقال غباش في تصريحات له بهذه المناسبة إن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة تضمنت تحليلا دقيقا للحاضر و رسمت خارطة لمستقبل العمل الوطني وأكدت أن المواطن على رأس الأولويات دوما و أن الاستثمار في الإنسان كان و لايزال أهم الغايات وأن القيادة الرشيدة لن تدخر في سبيل ذلك أي جهد ممكن مشددا على أن الامارات بقيادة سموه ماضية في درب العزة و الفخر و التنمية و الرخاء.

وأشار إلى أن رؤية سموه امتداد لمرحلة تأسيس الدولة و من ثم مرحلة التمكين منوها إلى استحضار سموه سيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" و إخوانه المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها و الدفاع عنها و ما قدمه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" من أجل تمتين مسيرة الاتحاد المباركة حتى أصبحت دولة الإمارات تمتلك اليوم منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة و باتت مصدر الهام للمنطقة و العالم.

وقال غباش إن دولة الإمارات تشهد تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرحلة جديدة من الإنجازات و ستتواصل معها - بإذن الله - مسيرة بناء الدولة و الإنسان وستظل دولة الخير والتسامح ودولة الأمن والأمان وملتقى شعوب الأرض لما فيه خير الإنسانية جمعاء.

وأضاف أن المجلس الوطني الاتحادي يعاهد صاحب السمو رئيس الدولة و شعب الاتحاد بأن يعمل على تجسيد وتنفيذ رؤيته في ضوء اختصاصاته التشريعية والرقابية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news