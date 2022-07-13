الامارات | سهيل المزروعي: كلمة رئيس الدولة انطلاقة متجددة لمسيرة الازدهار والإنجازات

شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل المزروعي: كلمة رئيس الدولة انطلاقة متجددة لمسيرة الازدهار والإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تجسد رؤية سموه الاستشرافية والنافذة، وهي بداية متجددة لمسيرة الازدهار والإنجازات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقة للخمسين عاماً المقبلة، بما تحمله من تطلعات الدولة للريادة العالمية ومستهدفات مئويتها2071.

وقال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، خير خلف لخير سلف، فقد قدّم سموه للعالم نموذجاً متفرداً في القيادة التي تستشرف المستقبل لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، والعالم بشكل عام وشعبه ووطنه بشكل خاص.

وأضاف:إن ما تضمنته كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، يؤكد أن رفعة الإنسان وسعادته وازدهاره في مقدمة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وأن الله حبا الإمارات بقادة ملهمين ومخلصين لوطنهم، فهم لا يدخرون جهداً في تعزيز مكانة بلادهم، وتوفير الرفاهية والازدهار لشعبهم، فمبادراتهم وأفكارهم تؤكد أن الريادة عنوان المستقبل.

وقال، إن كلمة سموه، وما حملته من مضامين، تمثل استراتيجية متكاملة للمستقبل، وأحد أعمدة الاتحاد والتنمية، حيث ترفع سقف التوقعات لمستقبل الإمارات، وترسم خريطة طريق لغد مشرق و مستقبل واعد، كما سترسّخ مكانة الدولة كواحدة من الدول الفاعلة في شتى المجالات ، وتتوج جهود الخمسين عاماً الماضية من مسيرة الإنجازات الإماراتية، وانطلاقة لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات الطموحة المستدامة.

واختتم معاليه قائلاً: "نعاهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، على أن نكون عند ثقته في تحقيق رؤيته الطموحة، من خلال التزامنا بجميع التوجيهات والمضامين التي حملتها كلمة سموه، والتي تضع المواطن والمقيم على ثرى الوطن الغالي في مقدمة اهتمامات حكومة الإمارات والقيادة الرشيدة".

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