الامارات | محمد بن راشد: كلمة رئيس الدولة خارطة طريق ومنهج للحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كلمة رئيس الدولة خارطة طريق ومنهج للحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي وجهها سموه، اليوم الأربعاء، إلى المواطنين والمقيمين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على "تويتر" : "كلمة_رئيس_الدولة أخي محمد بن زايد .. خارطة طريق … منهج للحكومة .. رسالة إيجابية للاقتصاد .. ترسيخ لعشق الإمارات".

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